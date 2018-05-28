جمهور ريال يطالب رونالدو بالبقاء خلال الاحتفالات بمدريد

رونالدو يخاطب الجماهير في ملعب سانتياغو بيرنابيو

طالب مشجعو ريال مدريد كريستيانو رونالدو بالبقاء مع النادي خلال الاحتفالات التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو بالتتويج باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال اوروبا بعد جولة على متن حافلة مكشوفة في شوارع العاصمة الإسبانية.

وخطف الدولي البرتغالي الأنظار بعد فوز ريال بنتيجة 3-1 على ليفربول في النهائي الذي أقيم في كييف السبت الماضي، ليعزز النادي رقمه القياسي باحراز اللقب للمرة الـ 13.

وألمح رونالدو لإمكانية ترك ريال في مقابلة صحفية بعد دقائق من رفع الكأس، حين قال: "كان من الرائع الوجود في ريال مدريد".

بدا اللاعب البرتغالي في حالة مزاجية أفضل خلال الاحتفالات في مدريد ورفع معنويات الجماهير بشأن استمراره عندما قال أمامهم "أراكم العام المقبل" خلال تجمعهم في ساحة سيبيلس حيث اعتاد ريال الاحتفال بألقابه أمام النافورة الشهيرة هناك.