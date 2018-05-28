جمهور ريال يطالب رونالدو بالبقاء خلال الاحتفالات بمدريد
طالب مشجعو ريال مدريد كريستيانو رونالدو بالبقاء مع النادي خلال الاحتفالات التي شهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو بالتتويج باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال اوروبا بعد جولة على متن حافلة مكشوفة في شوارع العاصمة الإسبانية.
وخطف الدولي البرتغالي الأنظار بعد فوز ريال بنتيجة 3-1 على ليفربول في النهائي الذي أقيم في كييف السبت الماضي، ليعزز النادي رقمه القياسي باحراز اللقب للمرة الـ 13.
وألمح رونالدو لإمكانية ترك ريال في مقابلة صحفية بعد دقائق من رفع الكأس، حين قال: "كان من الرائع الوجود في ريال مدريد".
بدا اللاعب البرتغالي في حالة مزاجية أفضل خلال الاحتفالات في مدريد ورفع معنويات الجماهير بشأن استمراره عندما قال أمامهم "أراكم العام المقبل" خلال تجمعهم في ساحة سيبيلس حيث اعتاد ريال الاحتفال بألقابه أمام النافورة الشهيرة هناك.
واستمتع "صاروخ ماديرا" باستقبال الأبطال في بيرنابيو وهتفت الجماهير "رونالدو نرجوك أن تبقى".
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وبشر الهداف التاريخي للنادي الجماهير في خطابه، فقال: "أشعر بالفخر للعب في أكبر نادٍ في العالم وأجد راحة كبيرة هنا وفي ظل وجود هؤلاء اللاعبين من المستحيل ألا تفوز".
وجه الآلاف من المشجعين تحية لفريق المدرب زين الدين زيدان صانع التاريخ خلال الاحتفالات التي بدأت عند كاتدرائية آلمودينا قبل أن يذهب الفريق لتحية جماهيره في ساحة سول.
وقال سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن فريقه الذي أصبح الأول منذ بايرن ميونيخ في 1976 الذي يفوز باللقب ثلاث مرات متتالية "لحسن الحظ أصبح الأمر معتاداً بالنسبة لنا.
"تلقى الفريق الدعم عندما كان في أشد الحاجة إليه. علينا التفكير الآن في الفوز باللقب الـ 14 لأن هذا ما يلزمنا النادي به".
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