كروس يواسي صلاح ويتمنى له الشفاء العاجل

محمد صلاح يغادر الملعب متأثراً بإصابته

بعث توني كروس لاعب وسط ريال مدريد برسالة خاصة للنجم محمد صلاح بعد تحقيق فريقه الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا أمس على حساب ليفربول.

وكتب الدولي الألماني عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة أكد خلالها على أمله بالشفاء العاجل للدولي المصري، حيث قال: "لا أريد أن أنسى أن أتمنى لصديقاي (داني) كارفاخال ومحمد صلاح الشفاء العاجل، أتمنى أن أراكما في كأس العالم".

وكان صلاح قد غادر نهائي كييف بعد نصف ساعة فقط من انطلاقة المباراة بسبب إصابته عقب التحام عنيف مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد.

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وشهدت المباراة تحولاً مؤثراً في مجراها بعد إصابة صلاح الذي كان يظهر بشكلٍ جيد، بعدما تسبب في أكثر من فرصة خطرة على مرمى الحارس كايلور نافاس.

كما غادر كارفاخال اللقاء بدوره بداعي الإصابة.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز بثلاثة أهداف لهدف ليحقق لقبه الـ 13 في تاريخ دوري أبطال أوروبا.