نيمار يغلق الباب أمام الانتقال لريال مدريد مؤقتاً

نيمار خلال تدريبات منتخب البرازيل

يستعد منتخب البرازيل لخوض نهائيات كأس العالم 2018 ساعياً لتحقيق الحلم الغائب منذ مونديال 2002 في كوريا واليابان، وذلك بقيادة نجمه الأبرز نيمار دا سيلفا.

وتم تناقل العديد من التقارير حول مستقبل النجم البرازيلي وإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان والانضمام لريال مدريد على الرغم من لعبه لصفوف الغريم برشلونة من قبل.

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وقال موقع "جول" أن نيمار أغلق الباب في وجه النادي المدريدي حالياً مؤكداً أنه يريد أن يركز فقط على كأس العالم وتحقيق اللقب مع المنتخب البرازيلي.

وقال وكيل أعماله: "الشائعات التي تتردد لا تستحق أن نرد عليها، التركيز منصب الآن على المنتخب البرازيلي والمونديال".

يذكر أن بقاء نيمار مع باريس سان جيرمان أصبح موضع شك بعد أن أكدت مصادر ندمه على الانتقال لفرنسا ورغبته في العودة لإسبانيا واللعب في صفوف ريال مدريد.