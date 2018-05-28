ليفربول يرصد 60 مليون جنيه لضم فقير

نبيل فقير

رصد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مبلغ 60 مليون جنيه استرليني من أجل ضم نبيل فقير نجم ليون وفقاً لموقع "جول".

ويسعى المدرب الألماني لتدعيم الريدز بعناصر قوية تستطيع المنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.

وقدم فقير موسماً استئنائياً رفقة ليون، رغم فشله في التتويج بأي لقب.

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وتم اختيار فقير ضمن المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة كأس العالم الشهر القادم في روسيا.

كشف الموقع أيضاً بأن فقير لن يكون الصفقة الوحيدة التي سيبرمها النادي الإنجليزي خلال الصيف، إذ أنه سيضم ثلاثة لاعبين على الأقل، بعد أن أبدى كلوب اهتماماً كبيراً بأليسون بيكر حارس روما.