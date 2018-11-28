دورتموند يدرس ضم حكيمي بصفة نهائية

تفكر إدارة بوروسيا دوتموند في استنساخ تجربتها مع المهاجم باكو آلكاسير، وذلك عبر ضم الظهير الأيمن أشرف حكيمي بصفة نهائية.

ووقع دورتموند عقداً نهائياً مع آلكاسير يستمر إلى غاية 2023، بعدما فعلت الإدارة بند شراء النجم الإسباني القادم على سبيل الإعارة من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وتسعى إدارة النادي الألماني إلى شراء عقد الدولي المغربي من ريال مدريد الذي قرر الصيف الماضي إعارة الظهير الشاب من أجل منحه فرصة اللعب أكثر.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز يواكيم فاتسكه، خلال الجمعية العمومية للنادي الأحد الماضي: “سنحاول تكرار ما حصل مع آلكاسير وضم حكيمي رغم صعوبة ذلك”.

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وتأتي رغبة دورتموند الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، في ظل تألق المغربي الشاب الذي نجح في ضمان رسميته وتألق بشكل لافت مع أسود فيستيفال.

وتكمن الصعوبة في أن عقد إعارة حكيمي لا يتضمن بند حق الشراء بصفة نهائية، في وقت ذكرت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة ريال مدريد تفكر جديا في استعادة اللاعب.

وبعد تألق حكيمي مع الفريق الألماني، أبدى الملكي رغبة في استرجاع حكيمي صيف عام 2019، رغم أن عقد إعارته لدورتموند يمتد لموسمين.

وسبق لريال مدريد أن فعل بند استرجاع دانييل كارفاخال عندما كان لاعباً في باير ليفركوزن صيف عام 2012 مقابل دفع مبلغ 6.5 مليون يورو بعدما باعه بـ 5 ملايين.

وكان حكيمي قد اعتبر في تصريح لصحيفة “بيلد سبورت” الألمانية، أن انتقاله إلى دورتموند شكل تغييراً ذكياً وجيداً، مضيفاً أنه يمثل أيضاً تحدياً كبيراً في مسيرته الاحترافية.

