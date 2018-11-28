مورينيو: دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم ويريد البقاء

تصدي دي خيا الأسطوري

يرى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بأن دافيد دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم.

وقال المدير الفني البرتغالي أن الدولي الإسباني يريد البقاء في أولد ترافورد بعد إنقاذ فرصة بطريقة مذهلة ساهمت في تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وبعد الفوز 1-0 في الوقت المحتسب بدل الضائع على يانغ بويز ضمن المجموعة الثامنة، شدد مورينيو على أنه من المهم لطموح يونايتد الحفاظ على حارس إسبانيا البالغ عمره 28 عاماً والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

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وأبلغ المدرب الصحفيين بعد إنقاذ استثنائي أظهر أهمية الحارس الإسباني: "إنه أفضل حارس مرمى في العالم، طموحنا هو أن يكون لدينا الأفضل في العالم ويجب الحفاظ عليه.

"أعلم أنه يريد البقاء وأعلم أن وكيل أعماله (جورجي مينديش) سعيد بفعل ما يريده اللاعب وأعلم أيضاً أن الإدارة تريد استمراره وتعمل على ذلك لذلك أتمنى التوصل إلى نتيجة آجلاً أم عاجلاً".