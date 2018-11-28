وكيل فينغر يشعل شائعات تولي موكله قيادة بايرن ميونيخ

آرسين فينغر

أفادت تقارير بريطانية بأن وكيل أعمال المدرب آرسين فينغر تواجد في ميونيخ خلال الأيام الماضية للتفاوض مع بايرن من أجل تولي مهمة تدريبه بدلاً من نيكو كوفاتش.

وأشارت وسائل إعلامية مؤخراً إلى أن كوفاتش تحت الضغوطات في الفريق البافاري جراء تراجع النتائج محلياً وسط حديث عن عداوة بينه وبين عدد من لاعبي بايرن.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن وكيل أعمال فينغر تواجد في مدرجات ملعب آليانز آرينا أثناء مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف السبت الماضي ضمن الدوري الألماني.

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وتحدث فينغر في حدث رياضي في فرنسا مساء الثلاثاء عن افتقاده للعمل والتدريب، وأنه يرغب العودة مرة أخرى للأجواء التنافسية.

ومع أن بايرن ميونيخ حقق فوزاً كبيراً أمس على غريمه بنفيكا بخمسة أهداف لهدف، إلا أن مستقبل كوفاتش مع الفريق ما زال موضع شك جراء التراجع الكبير محلياً وابتعاد حامل اللقب عن المتصدر بوروسيا دورتموند بفارق 9 نقاط.