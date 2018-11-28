فان خال: نيمار لاعب فردي وعودته لبرشلونة خاطئة

نيمار

انتقد لويس فان خال المدير الفني الأسبق لبرشلونة إمكانية عودة نيمار دا سيلفا للفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ومنح باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للبارسا من أجل التعاقد مع نيمار وفقاً لتقارير إعلامية، كما أن بيب سيغورا، المدير الرياضي لبرشلونة أكد أن باب النادي مفتوح لعودة اللاعب.

بدوره، قال المدرب الهولندي في تصريحات صحفية: "أعتقد أن عودة نيمار تضر ببرشلونة لأنه لاعب فردي ويحتاج أن تعمل المنظومة من أجله، وهو أمر لن يجده أبداً مع برشلونة.

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"لا يزال نيمار صغيراً وأمامه مساحة كبيرة من التطور، لكن مشكلته أنه يرغب دائماً في أن يكون نجم الفريق الأول".

وكان البرازيلي قد رحل عن البارسا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده وقيمتها 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وخاض نيمار 186 مباراة مع برشلونة خلال 4 مواسم وسجل 105 أهداف وحقق 10 بطولات.