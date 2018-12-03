رئيس فيفا ينتقد تأجيل نهائي ليبرتادوريس

جياني إنفانتينو

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لا يعرف بعد إذا ما كانت مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بلايت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين ستقام في النهاية يوم 9 ديسمبر الجاري على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

واعترف إنفانتينو في مقابلة أجراها من العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس حيث تمت دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين (جي 20)، بأنه شعر بـ ”الخجل” داخل ملعب مونيومنتال الأسبوع الماضي حينما تأجلت مباراة إياب نهائي ليبرتادوريس عقب تعرض حافلة لاعبي بوكا لهجوم من قبل مشجعي الخصم.

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وبسؤال السويسري عما إذا كانت المباراة ستقام في مدريد يوم 9 ديسمبر قال: “لا أعرف. فهمت أن هنالك رد فعل من ريفر وهو أنه يرفض اللعب، قرر كونميبول إقامة المباراة في مدريد. أتمنى أن تقام هذه المباراة لأن كرة القدم لا يمكن أن تتوقف”.

وأبرز إنفانتينو أنه شعر “بالكثير من الحزن والخجل” في ملعب مونيومنتال بينما كان ينتظر مشاهدة المباراة وقال: “لا نريد رؤية هذه المشاهد في كرة القدم. بعض الحمقى يدمرون كل شيء لذلك أطالب بوكا وريفر بتهدئة الأوضاع، هذه ليست حرباً وليست معركة، إنها كرة قدم، يجب أن نستمتع”.

وبسؤاله عما إذا كان لعب دوراً في قرار إقامة المباراة في مدريد قال: “هذا الأمر ليس له أي علاقة بجياني إنفانتينو، بالتأكيد أنا صديق (رئيس ريال مدريد) فلورنتينو بيريز ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن هذا قرار كونميبول وفيفا أيده”.