دي بروينه: فوز مانشستر سيتي بالرباعية مستحيل تقريباً

كيفين دي بروينه

قال النجم كيفين دي بروينه أن فوز مانشستر سيتي بالبطولات الأربع التي ما زال يُنافس عليها مستحيل تقريباً، وذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة شالكه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو تأهل بطل إنجلترا لربع النهائي في المتناول، فيما سيخوض الأحد القادم مواجهة مرتقبة أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما أنه ما زال يُنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب تأهله لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه سوانزي سيتي.

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وسئل النجم البلجيكي عن إمكانية فوز سيتي بالرباعية، فأجاب: "ليس الهدف الفوز بالبطولات الأربعة، بل الفوز بكل مباراة. لا نستطيع أن نحدد المعايير للفوز بالألقاب الأربعة، نحن سعداء بوضعنا ونسعى للتقدم في كل بطولة نخوضها، الفوز بالرباعية مستحيل تقريباً".

وعن الفارق بين الموسم الحالي والماضي، قال دي بروينه: "أعتقد أنهما متشابهان، فنحن نقاتل على كل الجبهات، فيما تدرك الفرق الأخرى ما نفعله وتمتلك فرقاً أفضل، ونحن نلعب بنفس الطريقة تحت قيادة (المدرب بيب) غوارديولا، ليس هناك الكثير من الفوارق مقارنة بالموسم الماضي. المعايير عالية جداً، لكن ربما نفوز أكثر هذا الموسم".