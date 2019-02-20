رئيس أتلتيكو: سيميوني المدرب الأفضل في العالم

دييغو سيميوني

يعتقد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، أن قرار التجديد للمدرب دييغو سيميوني كان منطقياً.

وأعلن النادي الإسباني مؤخراً عن الإبقاء على المدير الفني الأرجنتيني في صفوفه حتى 2022.

وقال سيريزو عن هذا القرار:"كان منطقياً وطبيعياً، لأنه يتواجد معنا في النادي لسنوات طويلة، كما أنه المدرب الأفضل في العالم بالنسبة لنا.

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"لن نجد مدرباً مثله يبث هذا الحماس والمتعة، وقد تدرج حتى وصل لمكانته الحالية".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يستعد لاستضافة يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، قبل أن يحل ضيفاً على النادي الإيطالي في 12 من الشهر القادم.