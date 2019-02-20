ساري يعترف: تشيلسي يمر بأزمة

ماوريتسيو ساري

أبدى ماوريتسيو ساري اليوم الأربعاء، تفهمه لغضب مشجعي تشيلسي الذي يعاني من نتائج سلبية في الآونة الأخيرة، مؤكداً بأن الفريق يمر بأزمة، وذلك عشية استضافة مالمو السويدي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وخسر تشيلسي الاثنين 1-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، مما أفقده لقب المسابقة الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه.

وأتت هذه النتيجة بعد خسارتين قاسيتين في الدوري الإنجليزي، أبرزهما 0-6 أمام مانشستر سيتي.

وواجه ساري في مباراة الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج هتافات مناهضة من المشجعين وصل بعضها للمطالبة بإقالته.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة مالمو، قال ساري: "يمكنني أن أتفهم بشكل جيد غضب المشجعين؛ لأنهم اعتادوا على الفوز. نمر الآن بأزمة، لذلك أتفهم ذلك (الغضب) بشكل جيد جداً.

"علينا أن نفوز في ثلاث أو أربع مباريات توالياً، هذا هو الحل الوحيد (...) لا خيار أمامنا سوى تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة".

وأتت تصريحات ساري في يوم أشارت فيه تقارير إعلامية بريطانية الى أن إدارة النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان آبراموفيتش، تعتزم إقالة المدرب في حال خسارته أية مباراة من الثلاث المقبلة.

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ويواجه المدرب السابق لنابولي تحديات كبيرة في الأيام المقبلة، إذ يستضيف مالمو الخميس في الإياب (فاز تشيلسي ذهاباً 2-1)، ويواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الأحد، قبل ثلاثة أيام من الديربي اللندني أمام توتنهام ضمن الدوري الممتاز.

وشدد ساري على أنه لم يتواصل مؤخراً مع آبراموفيتش أو مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا، مضيفاً: "علي التفكير بأني سأكون مدرباً لتشيلسي لفترة طويلة، والا لن أنجح".

وأشار الى أنه غير واثق من المدة التي سيبقى فيها في منصبه: "لكن هذا ما علي أن أفكر به (البقاء لفترة طويلة). علي العمل لهدف بعيد المدى".

وأفادت تقارير عن تململ في أوساط لاعبي تشيلسي من الأساليب التكتيكية للمدير الفني الإيطالي، وتشبثه بها رغم أنها لم تثبت نجاحها، لا سيما تفضيله لاعبه السابق في نابولي جورجينيو في مركز ارتكاز خط الوسط على حساب نغولو كانتي الذي بات في مركز متقدم.

وأكد ساري الأربعاء: "نحاول حل مشكلاتنا، الأمر ليس سهلاً؛ لأننا لا نملك الوقت. نحاول التحدث الى اللاعبين، تفادي بعض الأخطاء من خلال مراجعة أشرطة الفيديو، الأمر ليس سهلاً لأن علينا اللعب مرة كل 3 أيام، لذلك لا وقت لدينا على أرض الملعب".

واعتبر ساري ان انتقاد خطة لعبه (4-3-3) هو في غير محله، مشيراً إلى "أسلوب اللعب مشكلة خاطئة. أعرف جيداً أنه عندما نخسر علي الدفع بمهاجم الى أرض الملعب، وعندما نفوز علي الدفع بمدافع، لكني أريد أن أرى كرة القدم بطريقة مختلفة".

وخلف ساري مواطنه أنتونيو كونتي الذي أقيل من منصبه بعد نهاية الموسم الماضي، وبدأ الموسم الحالي بشكل إيجابي مع سلسلة من 18 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات.