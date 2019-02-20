كلوب يفسر الحديث الغاضب مع كوفاتش

كوفاتش وكلوب خلال المباراة

أوضح مدرب ليفربول يورغن كلوب أسباب النقاش الحاد الذي دار مع نظيره نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ بعد مباراة الفريقين 0-0 في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وأظهرت الكاميرات الثنائي في ملعب آنفيلد بعد نهاية اللقاء في حديث بدا أشبه بالشجار أثناء المصافحة بينهما.

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وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي: "لا لا، ليس عراكاً، أردت فقط مصافحته مباشرة، لكنه ذهب أولاً لتحية لاعبيه والجمهور، وعندما عاد قلت له أني كنت أنتظره وأعتذر".

يذكر أن مواجهة الإياب ستجمع الغريمين على ملعب آليانز في الثالث عشر من الشهر القادم.