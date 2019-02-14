دي يونغ يهاجم تقنية الفيديو المساعد

عبر النجم الصاعد فرينكي دي يونغ، عن حزنه الشديد بعد هزيمة فريقه أياكس أمستردام أمام ضيفه ريال مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، أمس الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتقد لاعب برشلونة الجديد، الذي سينتقل إلى النادي الكاتلوني مطلع الصيف المقبل، خاصية حكم الفيديو المساعد، موضحاً بأنه يكون في صالح الأندية الكبرى، وفقاً لما صرح به لقناة "نوس" بعد المباراة.

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وقال دي يونغ بأن أياكس قدم مباراة قوية، وصنع أكثر من فرصة للتسجيل، لكن تم إلغاء هدف التقدم بشكل مؤسف، لينتصر ريال بفارق تفاصيل بسيطة خلال المواجهة.

يذكر أن لقاء الإياب بين ريال مدريد وأياكس، سيقام يوم 5 مارس القادم، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.