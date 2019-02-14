سولشاير: مانشستر يونايتد من فرق القمة

أولي غونار سولشاير

أوضح أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه يعتبر الهزيمة التي مني بها الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان بمثابة “تحقق من الواقع” لوضع الفريق في الوقت الحالي.

وخسر يونايتد على ملعبه أمام سان جيرمان 0-2 في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، حقق يونايتد عشرة انتصارات خلال 11 مباراة خاضها تحت قيادة سولشاير الذي حل مكان جوزيه مورينيو في منصب المدير الفني للفريق، بعقد يستمر لنهاية الموسم الحالي.

وبعد الصحوة التي حققها يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، صعد الفريق إلى المركز الرابع بالمسابقة وارتفع سقف الطموحات لديه لكنه تلقى صدمة على ملعبه ووسط جماهيره بالهزيمة أمام سان جيرمان.

وقال النرويجي سولشاير في تصريحاته للصحفيين: “كانت المباراة بمثابة تحقق من واقع مستويات فرق القمة”.

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وأضاف: “الصعود للمراكز الأربعة الأولى شيء واحد. يجب أن يتواجد يونايتد في القمة. فهو من فرق القمة. نعرف أننا بحاجة إلى تحسين مستوانا”.

وافتقد يونايتد جهود أنتوني مارسيال وجيسي لينغارد خلال مباراة الأربعاء بسبب إصابات عضلية، كما طُرد بول بوغبا في الدقيقة الـ89 لحصوله على الإنذار الثاني.

لكن النرويجي قال أن مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في العبور إلى دور الثمانية عبر مباراة الإياب المقررة في باريس في السادس من مارس المقبل.

وقال سولشاير: “لدى لاعبينا الإصرار على تصحيح ما حصل، سنحاول استغلال الفرص، علينا التقدم بهدف خلال الشوط الأول، هذا ما سنهدف إليه”.