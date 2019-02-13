أهداف مباراة أياكس وريال مدريد 1-2 دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ينجو بصعوبة من فخ أياكس

اقتنص ريال مدريد الإسباني انتصاراً ثميناً على حساب مستضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفين لهدف على ملعب يوهان كرويف ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

اعتمد المدرب سانتياغو سولاري على عناصره الأساسية، حيث أشرك تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وداني كارفاخال، وناتشو، وسيرخيو راموس وسيرخيو ريغيلون، وأبقى مارسيلو على دكة البدلاء.

أما الوسط فتكون من الثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسميرو، فيما اعتمد في الهجوم على فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وغاريث بايل.

على الجانب الآخر، خاض أياكس اللقاء بقوته الضاربة وعلى رأسها فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة القادم.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37 عن طريق نيكولاس تاليافيكو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل باستخدام تكنولوجيا الحكم المساعد (فار).

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في الجهة المقابلة، نجح فينيسيوس في صناعة الفارق لريال حينما اخترق على الجانب الأيسر لأياكس ومرر الكرة لبنزيمة الذي أودع الكرة في الشباك في الدقيقة 61.

لكن النجم حكيم زياش عاقب ريال سريعاً بهدف من تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75، ليمنح صاحب الضيافة الأمل قبل النهاية.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي، تمكن البديل ماركو آسينسيو من خطف الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وكاد ياسبر دولبيرغ يعادل النتيجة لأياكس في اللحظات الأخيرة لولا تعثره وتألق كورتوا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الـ 5 من الشهر القادم على ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد.