كيليان مبابي

أثبت النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تفوقه بفارق شاسع على الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، عندما كانا بنفس العمر.

ونشرت مجلة "أونز" الرياضية الفرنسية إحصائية "مذهلة" كشفت أن النجم ذا الـ 20 ربيعاً، سجل حتى الآن 14 هدفاً في 24 مواجهة بدوري أبطال أوروبا.

وبالمقارنة مع النجمين الأسطوريين، لم يسجل هداف برشلونة ميسي في نفس العمر سوى 8 أهداف أوروبية من 21 مباراة، فيما سجل نجم يوفنتوس الحالي رونالدو هدفاً واحداً فقط في 21 مباراة، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً.

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وسجل مبابي في البطولة الأقوى في أوروبا تقريباً ضعف أرقام ميسي، و13 هدفاً أكثر من رونالدو، عندما كانا في مقتبل العمر، مثلما هو الآن.

والثلاثاء قاد مبابي، الملقب باسم "37" في إشارة إلى سرعته القصوى بالكيلومتر في الساعة، باريس سان جيرمان لفوز مهم على مانشستر يونايتد على ملعبه، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كما حقق مبابي لقب كأس العالم مع منتخب بلاده الفرنسي بعمر 19 عاماً، وهو إنجاز قد يستعصي على النجمين المخصرمين حتى نهاية مسيرتيهما.