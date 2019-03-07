مورينيو أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم القادم

بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها ريال مدريد على يد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، تتوقع تقارير إعلامية أن يتخذ رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، ما وصفته بـ "القرار الأكبر" عما قريب.

وأقصي ريال مدريد، مساء الثلاثاء، بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه أمام أياكس 1-4، في إياب ثمن النهائي.

وبعد "هزيمة القرن"، طالبت جماهير ريال بإقالة المدرب سانتياغو سولاري، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة باستقالة رئيس النادي، محملة إياه مسؤولية ما حصل خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز اقترب من اتخاذ "القرار الأكبر" مضيفة: "رئيس ريال مدريد دائماً ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم.

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اجتماعات في ريال مدريد بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

"سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء ريال الموسم المقبل"، مشيرةً إلى أن اجتماعاً طويلاً عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن سولاري "فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في جميع البطولات هذا الموسم".

ووضعت "ماركا" لائحة تضم 5 مدربين، يتوقع أن يخلف أحدهم سولاري في قيادة الملكي وهم "يورغن كلوب وزين الدين زيدان وماسيميليانو آليغري وجوزيه مورينيو وماوريسيو بوتشيتينو".

أما اللائحة النهائية، فتعتقد "ماركا" أنها تضم اسمين فقط هما مورينيو وزيدان.