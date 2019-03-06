أهداف مباراة بورتو وروما 3-1 دوري أبطال أوروبا

ماريغا يحتفل بهدفه

نجح بورتو البرتغالي في حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ضيفه روما الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف واحد بعد التمديد في إياب دور الستة عشر، وبمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-3 (خسر ذهاباً بهدفين لهدف).

سجل فرانسيسكو سواريس هدف بورتو الأول في الدقيقة 26، قبل أن يعدل دانييلي دي روسي النتيجة من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 52، سجل موسى ماريغا هدف بورتو الثاني، ليعدل النتيجة بالنسبة لمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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حاول روما خطف هدف الفوز أمام محاولات أخرى من بورتو، قبل أن ينتهي الشوط الثاني ليحتكم الطرفان للوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 117 سجل أليكس تيليش الهدف الثالث والحاسم لبورتو من ركلة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وبهذا، توقفت رحلة روما ومدربه يوزيبيو دي فرانشيسكو عند دور الستة عشر، فيما تواصلت مغامرة بورتو ومدربه سيرجيو كونسيساو أمام سعيه لتكرار معجزة 2004.