أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد 1-3 دوري أبطال أوروبا

راشفورد يمنح يونايتد فوزاً مفاجئاً

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي عودة مفاجئة (ريمونتادا) وتخطى عقبة مستضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب بارك دو برانس ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليبلغ ربع النهائي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض (مجموع المواجهتين 3-3، رغم خسارته ذهاباً بهدفين نظيفين.

وشهد لقاء العودة غياب العديد من أساسيي الشياطين الحمر على رأسهم الموقوف بول بوغبا، إلا أن فريق المدرب أولي غونار سولشاير نجح في استغلال أخطاء الباريسي الدفاعية ليقلب النتيجة.

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تقدم الضيوف بهدفٍ مبكر عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الثانية، لكن صاحب الضيافة نجح في معادلة النتيجة عن طريق ظهيره خوان بيرنات بعد 10 دقائق.

واستغل لوكاكو خطأ الحارس جيانلويجي بوفون ليسجل هدفه الشخصي الثاني معلناً عن تقدم الشياطين الحمر مجدداً بعد مرور 30 دقيقة.

وفي اللحظات الأخيرة وحينما كان يبدو التأهل حليفاً للباريسي، احتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء مثيرة للجدل للضيوف في الدقيقة 90+4 ترجمها ماركوس راشفورد بنجاح مهدياً فريقه والمدرب سولشاير تأهلاً غير متوقع.