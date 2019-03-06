ماني يسخر من مزاعم صراعه مع صلاح

صلاح وماني

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول، عن حقيقة صراعه مع زميله محمد صلاح، على حصد الجوائز الفردية.



وقال الدولي السنغالي بابتسامة ساخرة، في حوار مع مجلة "ورلد سوكر": “المنافسة على الألقاب تفجر الصراع بينكما؟ أضحك على ذلك... هل كنت تفضل أن أقول أن هناك تنافساً؟



“يبدو أن وسائل الإعلام تتوقع أن يكون هناك منافسة خاصة، ولكن ذلك ليس موجوداً، يمكنك أن ترى ذلك من خلال علاقتنا داخل وخارج الملعب.



“الجميع يقدمون كل ما لديهم من أجل نجاح ليفربول، والأمر لا يتعلق بصلاح وماني فقط.



“نحن نمثل النادي والمدينة بأفضل ما لدينا، كما أن صلاح يحب ليفربول مثلي تماماً، بالإضافة إلى أنه يقدم أداءً رائعاً منذ قدومه.



“نريد أن نتوج بالبطولات معاً في ليفربول، هذا هو اهتمامنا الأول، أما بالنسبة للجوائز الفردية فلا نفكر فيها كثيراً.



“أعرف أن هناك لاعبين آخرين في العالم يدخلون في منافسة وصراع من أجل نيل الجوائز الفردية.

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“إذا حدث تنافس بيننا بشأن أحد الألقاب الفردية، فإننا نتعامل مع الأمر بالضحك، وإذا انتهت المنافسة بفوز أحدنا، فإننا نكون سعداء.



“المشاركة في مونديال روسيا من أفضل اللحظات في مسيرتي، رغم أن البطولة لم تنته بالطريقة التي كنت أتمناها أو أتوقعها”.



وأوضح ماني: “الجميع في السنغال كانوا يائسين بشأن تخطي دور المجموعات في المونديال، لكننا قدمنا كل ما نملك في الملعب، قبل أن نودع البطولة، لأننا تلقينا بطاقات صفراء أكثر من اليابان، وقتها شعرنا بخيبة أمل كبيرة.



“بطولة كأس العالم عادة ما تشهد مفاجآت، ومن يدري ما كان يمكن أن نحققه لو تجاوزنا دور المجموعات.



“علينا تقبل الأمر والتعلم من هذه التجربة، مر 16 عاماً منذ مشاركة السنغال في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، لكن يجب التأكد من أنها لن تنتظر طويلاً مرة أخرى، نتمنى أن نشارك في النسخة المقبلة”.