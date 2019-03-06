اجتماعات في ريال مدريد بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

فلورنتينو بيريز

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارته داخل إحدى قاعات ملعب سانتياغو بيرنابيو امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لمناقشة تداعيات السقوط المدوي في دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.

وتجرع حامل اللقب هزيمة ثقيلة بنتيجة 1-4 على ملعبه أمس الثلاثاء أمام أياكس ضمن إياب دور الـ 16.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيريز ناقش مع أعضاء مجلسه الظروف الراهنة لريال مدريد والفترة الحرجة التي يمر بها بعد أن خرج من المنافسة على جميع البطولات (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) في غضون 6 أيام.

كما أوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة ريال مدريد ناقش سبل إنهاء الفريق الموسم بشكل لائق، لضمان مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

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هذا بالإضافة إلى مناقشة أوضاع بعض اللاعبين الذين قد يتقرر رحيلهم عن النادي الإسباني خلال الفترة المقبلة مثل توني كروس وغاريث بايل ومارسيلو، الذين وصلوا إلى قمة العطاء وليس لديهم ما يخفونه في جعبتهم خلال المواسم القادمة، بعدما حصدوا كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت "آس" أن بيريز ناقش مع معاونيه أهمية قيام ريال مدريد بعقد صفقات شراء لاعبين من العيار الثقيل من أجل استعادة الروح والثقة التي يفتقدها الفريق في الوقت الحالي.

وشدد أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد، طبقاً للتقارير الإعلامية، على أهمية استثمار المزيد من الأموال لشراء لاعبين كبار، وهو الأمر الذي لم يقم النادي الإسباني به منذ عام 2015، مما كان له بالغ الأثر على مسيرته الرياضية خاصة في الدوري الإسباني.

واتفق أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد خلال هذا الاجتماع على الابقاء على المدرب سانتياغو سولاري في منصبه كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم، حيث أن الإطاحة به حالياً ستسبب ارتباكاً كبيراً خاصة وأن التغيير لن يجدي نفعاً في الوقت الراهن بعد أن خرج النادي الملكي من دائرة المنافسة على كل البطولات.