رئيس فيفا يرحب بزيادة عدد منتخبات مونديال 2022

جياني إنفانتينو

فتح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الباب لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من 32 إلى 48.

وكان فيفا قد قرر رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً، لكن بدءاً من بطولة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن إنفانتينو قال اليوم أنه سيحاول تطبيق هذا الأمر في البطولة القادمة أيضاً مع إمكانية زيادة عدد الدول المستضيفة لها.

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وقال رئيس فيفا: "قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48 وذلك سيحدث في 2026، هل يمكن أن يحدث ذلك في 2022؟ نحن نتطلع إلى ذلك وإن كان ممكناً، فلم لا.

"علينا أن نرى إن كان ذلك ممكن، نحن ندرس الأمر مع أصدقائنا في قطر، ونتحدث كذلك مع العديد من الأصدقاء في الإقليم ونأمل أن نستطيع تنفيذه، وإن لم نستطع، نكون قد نلنا على الأقل شرف المحاولة، سنحاول لأن علينا دوماً فعل كل شيء بأفضل طريقة ممكنة".