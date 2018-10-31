غريزمان: أحلم بالكرة الذهبية ولقب دوري الأبطال

أنتوان غريزمان

كشف أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد عن حلمه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام ودوري أبطال أوروبا بحلول نهاية الموسم.

وساهم الدولي الفرنسي في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم مطلع الصيف، كما فاز مع أتلتيكو بالدوري الأوروبي، ليدخل قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

وقال غريزمان لشبكة "إي إس بي إن": "لست خائفاً من الاعتراف، أحلم بالكرة الذهبية ودوري الأبطال وكأس العالم.

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"أحلم بالعديد من الأشياء، بأن أنجب ثلاثة أطفال، هذه الأحلام تحفزني كل يوم حتى أعطي المزيد.

"على المستوى الفردي، لا يمكن أن أصل لما هو أفضل، الكرة الذهبية الجائزة الأهم، لكني لاعب يفكر على المستوى الجماعي أكثر من الفردي.

"لكن الفوز سيكون جيداً بسبب كل ما مررت به، خصوصاً لكوني انفصلت عن عائلتي في سن الثالثة".

ويتنافس غريزمان مع عدة أسماء على جائزة الكرة الذهبية مثل لوكا مودريتش وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.