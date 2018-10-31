راموس يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة مليلية

سيرخيو راموس

شجّع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد فريقه على تقديم أفضل ما لديه أمام ديبورتيفو مليلية في ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وخسر الملكي مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بخماسية لهدف، ولم يحقق أي انتصار محلي منذ الفوز على إسبانيول بهدف نظيف في 22 سبتمبر الماضي.

وقال راموس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحن نتحمل مسؤولية الموقف الذي نعيشه الآن، لكن لا يوجد وقت للحديث بل للفعل. الخطوة الأولى ستكون اليوم".

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ويعاني ريال مدريد من غيابه عن تسجيل الأهداف والذي استمر 10 أشواط كاملة بين هدف في شباك إسبانيول حتى تسجيل مارسيلو ضد ليفانتي.

ولم يظفر الميرينغي بكأس الملك منذ 2014، بعدما ترك غريمه برشلونة يحقق البطولة 4 مرات على التوالي.