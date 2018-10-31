سواريز: أثبت لاعبو برشلونة قدرتهم على الفوز دون ميسي

ميسي وسواريز

عبر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن سعادته بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بخماسية لهدف في ظل غياب زميله ليونيل ميسي هداف البارسا التاريخي.

وتمكن سواريز من تسجيل أول ثلاثية (هاتريك) هذا الموسم، كما أنه الأول له في لقاءات الكلاسيكو.

وقال الدولي الأوروغوياني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا فخور بالمجموعة التي خاضت الكلاسيكو وسعيد لأننا حققنا هذا الانتصار في غياب ميسي.

"لا يوجد شك أن ليو أفضل لاعب في العالم، لكن لا يجب أن نعتمد عليه فقط بصورة مطلقة، فنحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وكرة القدم جماعية ولا تعتمد على لاعب واحد سواء أكان ميسي أو غيره".

راموس يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة مليلية

فالفيردي: تعجبني فكرة إطلاق جائزة تكريماً لميسي

غريزمان: أحلم بالكرة الذهبية ولقب دوري الأبطال

الإصابات تضرب صفوف ريال مدريد بعد الكلاسيكو

مباراة الكلاسيكو تورط مبابي مع مدربه

وأشار "لويزيتو" إلى أن المتابع للمباراة شاهد مجهوداً كبيراً من جميع لاعبي برشلونة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد تراجع الفريق وفقدانه بعض النقاط في المباريات الماضية.

"ميسي خارج الملعب شخص رائع، نحن أصدقاء ونخرج ونتحدث كثيراً حتى أنه أول من حضر لزيارتي بعد مولودي الجديد، أتمنى أن تدوم العلاقة الجيدة بيننا".



واختتم: "تسجيل هدف من فوق الحارس أمر رائع، وإحراز هاتريك شيء جميل والأهم أنّ كل هذا حدث في الكلاسيكو، أنا فخور ومستمتع للغاية بهذا اليوم".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز التاسع بفارق 7 نقاط.