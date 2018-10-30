الإصابات تضرب صفوف ريال مدريد بعد الكلاسيكو

رافاييل فاران

كشف ريال مدريد اليوم الثلاثاء تشخيص الإصابة التي يعاني منها لاعباه رافاييل فاران وماريانو دياز عقب مباراة الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة الأحد الماضي والتي مُني فيها بخسارة مدوية بنتيجة (1-5).

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن فاران يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، فيما يعاني ماريانو بدوره من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

كما تعرض مارسيلو أيضاً لإصابة غادر إثرها لقاء الكلاسيكو.

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ولم يحدد النادي فترة غياب الثلاثي، إلا أنه يبدو من المؤكد ابتعادهم عن اللقاء أمام مليلية غداً الأربعاء في بطولة كأس الملك على ملعب ألفاريز كلارو.

يذكر ان ريال أعلن أمس إقالة مدربه السابق يولين لوبيتيغي وتعيين مدرب الفريق الرديف سانتياغو سولاري بديلاً مؤقتاً له.