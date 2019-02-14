راموس: سأكذب لو قلت أني لم أتعمد الحصول على بطاقة صفراء

اعترف قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مواجهة فريقه أمام أياكس أمستردام أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز حامل اللقب، على مستضيفه بنتيجة 2-1، مما سيسهل مهمته إلى حدٍ ما في مباراة الإياب في الخامس من الشهر المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الملكي بنتيجة 2-1، وتحديداً في الدقيقة 90، تدخل راموس بشكل قوي على لاعب أياكس وحصل على بطاقة صفراء.

وبموجب هذه البطاقة، لن يشارك قائد ريال في مباراة الإياب، بعد أن سبقتها بطاقة أخرى في المسابقة القارية.

واعترف الدولي الإسباني، في تصريحات تلت المباراة أنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء، بهدف تنظيف سجله من البطاقات وضمان عدم الغياب عن مباريات الأدوار المقبلة في حال واصل ريال المشوار.

ولدى سؤاله، إن كان تعمد الحصول على البطاقة، أجاب راموس: "بالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذباً لو قلت أني لم أتعمد ذلك."

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه أمر كنت أفكر فيه".

وتحدث راموس عن صعوبة مواجهة أياكس بعناصره الشابة، لكنه توعدهم في مباراة الإياب التي لن يشارك فيها قائلاً: "حان الآن الوقت حتى يعانوا أمام جماهيرنا".

ووصف متابعون فعلة راموس بـ "الخبيثة"، في حين حذر آخرون من تأثير غيابه على الأداء الدفاعي لريال في مواجهة بيرنابيو نظراً للضغط الكبير الذي فرضه شبان أياكس على مرمى الحارس تيبو كورتوا خلال الشوط الأول.

جاء هدفا ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة (60) وماركو آسينسيو (87)، فيما أحرز هدف أياكس، حكيم زياش في الدقيقة (75).

وشهد الشوط الأول جدلاً، بعد إلغاء هدف التقدم لأياكس بالاعتماد على تقنية الفيديو المساعد لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.