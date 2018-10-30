مباراة الكلاسيكو تورط مبابي مع مدربه

وأوضحت الصحيفة أن توشيل انزعج من تأخر مبابي ورابيو من 3 إلى 5 دقائق عن حضور المحاضرة الخاصة بفندق إقامة الفريق قبل التوجه إلى ملعب فيلودروم معقل مرسيليا.

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وأشارت إلى أنه تبين أن الثنائي الدولي تأخر عن الحضور بسبب انشغاله في متابعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

ولفتت أيضاً إلى أن مدرب بي إس جي كان غاضباً من حالة عدم التركيز للاعبيه، في الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء نابولي، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وذكرت أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون تدخل في الأزمة، ونصح مبابي في حديث سريع بينهما بملعب فيلودروم، بضرورة التحلي بالمسؤولية لأنه بات لاعباً كبيراً وفائزاً بكأس العالم، مشيراً إلى أن عليه أن يكون نموذجاً للالتزام في الملعب.