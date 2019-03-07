رسمياً: استدعاء ميسي لتمثيل الأرجنتين بعد غياب طويل

ليونيل ميسي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عودة النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة والألبيسيلستي لقائمة الفريق من جديد بعد غياب دام لشهور طويلة.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد وكشف فيه عن القائمة المستدعاة لوديتي مارس الجاري حيث سيواجه نظيريه المغربي والفينزويلي في إسبانيا نهاية الشهر.

وجاءت القائمة كالتالي:

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لحراسة المرمى: أوغستين مارشسين، خوان موسو، إستيبان أندرادا، فرانكو أرماني.

لخط الدفاع: جيرمان بيزيلا، غابرييل ميركادو، خوان فويث، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، نيكولاس تاليافيكو، ماركو آكونيا، غونزالو مونتيل، رينادو سارفايا، ليساندرو مارتينيز.

لوسط الملعب: ليوناردو باريديس، غويدو رودريغيز، جيوفاني لو سيلسو، مانويل لانزيني، روبيرتو بيريرا، آنخيل دي ماريا، ماتياس زاراكو، إيفان ماركوني، دومينغو بلانكو، رودريغو دي بول.

للهجوم: ليونيل ميسي، غونزالو مارتينيز، باولو ديبالا، آنخيل كوريا، لاوتارو مارتينيز، داريو بينديتو، ماتياس سواريز.