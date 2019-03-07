نجوم برشلونة يهنئون أياكس بإقصاء ريال مدريد

كارليس بويول

عبر لاعبو برشلونة عن فرحتهم بخروج الغريم ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام بنتيجة 4-1 في لقاء إياب دور الستة عشر.

ورغم أن البارسا لم يكن طرفا في مباراة الإقصاء، إلا أن نجومه غردوا بعد المواجهة، فكتب المهاجم لويس سواريز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئكم على هذا الانتصار، دائماً سأكون مع أياكس".

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وسبق لسواريز اللعب في صفوف أياكس ما بين 2007 وحتى 2011، حيث سجل 81 هدفاً في الدوري الهولندي خلال 110 مباراة.

فيما كتب قائد برشلونة السابق كارليس بويول الملقب على "تويتر": أهنئ أياكس، ليس فقط بسبب الفوز على فريق مثل ريال مدريد، وإنما أيضاً بسبب الطريقة التي حققوا بها هذا الانتصار".