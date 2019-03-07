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نيمار يهاجم التحكيم بعد سقوط سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

نيمار يهاجم التحكيم بعد سقوط سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد
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نشر 07 اذار/مارس 2019 - 12:21 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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نيمار
نيمار

وصف نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أداء الحكام في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بـ "المشين" بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وخسر سان جيرمان أمام ضيفه يونايتد 1-3 أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر ليتأهل الفريق الإنجليزي لدور الثمانية رغم فوز الباريسي 2-0 على مانشستر في عقر داره ذهاباً قبل ثلاثة أسابيع.

وأكد البرازيلي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن أداء الحكام كان "مشيناً"، وأوضح: "ركلة الجزاء ليست صحيحة" في إشارة للركلة التي سجل منها يونايتد هدفه الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وتابع نيمار اللقاء من مدرجات ملعب بارك دو برانس في العاصمة الفرنسية باريس نظراً لأنه لا يزال في مرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها آواخر يناير الماضي.

وأضاف : "من المشين أن نضع أربعة أشخاص لا يفهمون كرة القدم ليديروا الملعب بالتصوير البطيء" في إشارة إلى أن الحكم احتسب ركلة الجزاء بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد.

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