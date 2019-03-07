لوكاكو: التوفيق وأخطاء المنافس سر فوز يونايتد على سان جيرمان

روميلو لوكاكو

أكد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أن ثلاثة أسباب رئيسية، هي التوفيق وروح الفريق وأخطاء المنافس، كانت السر وراء الفوز الثمين على باريس سان جيرمان والتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب يونايتد على مستضيفه الفرنسي 3-1 أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة ليتأهل إلى دور الثمانية رغم تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين حيث سبق لسان جيرمان أن حقق الفوز على الشياطين الحمر 2-0 في عقر داره ذهاباً.

وسجل لوكاكو الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة ليسهم بقدر كبير في الفوز الثمين.

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وقال البلجيكي، في تصريحات إعلامية: "تسلحنا بالأمل والتفاؤل قبل المباراة وكنا نعرف أننا نستطيع صناعة الفرص وهز شباك المنافس، لكن الشيء المهم كان التصدي للمنافس دفاعياً.

"حالفنا التوفيق، وارتكب الفريق المنافس بعض الأخطاء الدفاعية التي نجحنا في استغلالها".

وأكد لوكاكو: "القوة الذهنية للاعبينا وروح الفريق صنعتا الفارق. كنا نعلم أن علينا التحلي بالصبر، كان أهم شيء تسجيل الهدف الأول، هذا الهدف منحنا الثقة، كان علينا أن نتمسك بالأمل ونتألق في الدفاع.

"حقق مانشستر يونايتد العديد من الإنجازات في الماضي، وهو ما نضعه صوب أعيننا في كل مباراة نخوضها ونحاول أن نظهر مدى قدرات فريقنا. نسعى دائماً للعب حتى صفارة النهاية ولا نستسلم أبداً".