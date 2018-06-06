غوارديولا: رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان مستبعد لكنه ليس مستحيلاً

نيمار

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي كثيراً بالانتقال لريال مدريد في إطار خطة ضخمة من فلورنتينو بيريز رئيس النادي لضخ دماء جديدة في صفوف بطل أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: "سمعت بأنباء اهتمام ريال مدريد، لكني لا أعلم ما سيحدث، ليس سهلاً أن يرحل أي لاعب من باريس سان جيرمان، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم".

وأضاف المدرب الإسباني: "يتمتع سان جيرمان بقوة مالية كبيرة، مما يجعل الموافقة على رحيل أي نجم أمراً صعباً، لكن ريال مدريد قوة لا يستهان بها".

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وكان نيمار قد صرح منذ أيام قليلة بتمنيه اللعب تحت إشراف غوارديولا، وقد علق المدير الفني على هذا الأمر بالقول: "لن ينتقل نيمار إلى مانشستر سيتي وأنا لن أذهب لباريس سان جيرمان".

ويرتبط البرازيلي بعقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2022.

يذكر أن نيمار عاد للمشاركة مع منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي قبل عدة أيام بعد غياب طويل بداعي الإصابة حيث يستعد المنتخب الأميركي الجنوبي لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.