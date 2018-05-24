رسمياً: السد يجدد عقد تشافي حتى صيف 2020

تشافي مستمر مع السد

أعلن السد تجديد عقد تشافي هيرنانديز قائد الفريق، لموسمين قادمين أي حتى صيف عام 2020.

وكان الأسطورة الإسبانية قد انضم إلى النادي القطري صيف عام 2015 قادماً من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وأعرب نجم الوسط عن سعادته بالبقاء مع السد، حيث قال: "سعيد بكوني جزء من عائلة السد، أشعر براحة كبيرة هنا وسط جماهير النادي العظيمة، نشكل جميعنا أسرة واحدة".

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وتوج تشافي مع السد ببطولة الدوري القطري لموسم 2016-2017، وتأهل معه الموسم الجاري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يواجه فيه استقلال طهران الإيراني.

وشارك صاحب الـ 38 عاماً في 64 مباراة رفقة السد سجل خلالها 17 هدفاً، وصنع 21 هدفٍ آخر.