فينيسيوس جونيور

حقق فينيسيوس جونيور جزءاً من أحلامه بالانتقال إلى أوروبا والاحتراف في صفوف ريال مدريد، وقد كشف الجناح البرازيلي الشاب عن حلمه القادم.

وبدأ صاحب الـ 18 عاماً مشواره مع ريال هذا الموسم بنجاح، إذ خاض معه 10 مباريات في الدوري الإسباني صنع خلالها هدفاً واحداً، لكنه بدأ يتأقلم ويصبح أحد العناصر الحيوية في الفريق.

وتحدث البرازيلي الشاب عن حلمه القادم، قائلاً: "أريد مزاملة نيمار، إنه مثلي الأعلى، واللاعب الذي كنت أشاهده وأتبعه منذ كنت صغيراً ومنذ كان في سانتوس، تابعته عن قرب. أنا معجب جداً به وهو يعلم ذلك".

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وعن الضغوطات التي يتعرض لها جراء اللعب لريال مدريد، قال مهاجم فلامينغو السابق: "الضغط هنا مشابه كثيراً لذلك في البرازيل، ريال مدريد وفلامينغو فريقان من الأكبر في العالم".

ويستعد فينيسيوس مع ريال مدريد حالياً لمواجهة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام جيرونا، ومن ثم سيواجه ليغانيس في الدوري، لكن بالطبع يبقى الموعد الأكبر الشهر القادم حين يواجه الملكي غريمه أياكس أمستردام في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.