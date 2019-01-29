كأس ملك إسبانيا: برشلونة مهدد بالتنازل عن اللقب

فريق برشلونة

يدخل برشلونة مباراة الأربعاء أمام ضيفه إشبيلية وهو مهدد بالتنازل عن لقب كأس ملك إسبانيا الذي احتكره خلال المواسم الأربعة الماضية، وذلك لخسارته ذهاباً في الأندلس بنتيجة 2-0.

ودفع البارسا الأربعاء الماضي ثمن قرار مدربه إيرنيستو فالفيردي بإراحة النجم ليونيل ميسي الذي لم يسافر حتى مع الفريق إلى الأندلس، مما لعب دوراً في الخسارة الأولى لفريقه أمام إشبيلية في آخر 12 مواجهة بينهما ضمن جميع المسابقات، وتحديدا منذ 3 أكتوبر 2015 (2-1 في الدوري الإسباني).

وبعد أن خاض أيضاً نصف الساعة الأخير من مباراة عطلة نهاية الأسبوع الماضي أمام ليغانيس حيث اضطر فالفيردي لإشراكه بسبب تعادل فريقه فكان عند حسن ظن مدربه بتمريره كرة هدف التقدم وتسجيله هدف تأكيد الفوز 3-1، عاد ميسي الأحد إلى التشكيلة الأساسية في ديربي كاتالونيا أمام جيرونا وسجل الهدف الثاني (2-0).

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غياب النجم الأرجنتيني البالغ 31 عاماً عن لقاء الذهاب أمام إشبيلية جاء: "بقرار اعتمد على معايير المدرب، الشخص الذي يعرف لاعبيه أكثر من أي شخص آخر" وفقاً لما أشار فالفيردي، مضيفاً: "عليّ أن أتّخذ قرارات من هذا النوع لأن أحداً لا يملك المعطيات المتعلقة بلاعبي فريقي".

وفي المواجهة الأخرى المقررة الأربعاء، تبدو الأفضلية لريال بيتيس الذي يستضيف إسبانيول بعد أن عاد من ملعب الأخير بالتعادل 1-1 بفضل هدف أنتونيو سانابيرا قبل 9 دقائق على النهاية.