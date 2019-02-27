مارتينيز يدير لقاء كلاسيكو كأس الملك

خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة لقاء الكلاسيكو المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن إياب نصف نهائي كأس الملك، إلى الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

وتتفاءل جماهير البارسا بالنتائج الجيدة التي حققها الفريق في المباريات التي أدارها مارتينيز.

وأدار الحكم 13 مباراة لبرشلونة في جميع المسابقات، نجح الفريق خلالها في تحقيق 10 انتصارات إضافة لتعادلين فيما خسر مرة واحدة.

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في المقابل، هُزم ريال 3 مرات، إلا أنه فاز في 8 مباريات وتعادل مرتين وطُرد لاعبوه في مناسبتين حينما أشرف مارتينيز على إدارة مبارياته.

وسجل الحكم ظهوره في الكلاسيكو 3 مرات سابقة، كانت الأولى في إياب كأس السوبر الإسباني قبل عامين، وحقق ريال مدريد الفوز حينها بهدفين دون مقابل.

فيما فاز برشلونة في مواجهتي الكلاسيكو الآخريين، الأولى بثلاثية نظيفة في ذهاب الدوري الإسباني الموسم الماضي، والفوز التاريخي بخمسة أهداف لهدف، مطلع الموسم الحالي.