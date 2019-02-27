إيسكو خارج تشكيلة ريال مدريد للكلاسيكو

إيسكو

أعلن سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد القائمة التي ستواجه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليلة الأربعاء والتي شهدت غياب إيسكو.

ويستضيف ريال غريمه على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

واستبعد المدرب الأرجنتيني نجم الوسط من القائمة رغم تعافيه من الإصابة وتواجده مع الفريق في المباراة الأخيرة أمام ليفانتي ضمن الدوري الإسباني.

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ولم يشارك إيسكو أساسياً في أي مباراة في الدوري الإسباني تحت إشراف سولاري مما يرجح إمكانية رحيله الصيف القادم.

كما يستمر غياب ماركوس يورينتي للإصابة والتي تعرض لها في كلاسيكو الذهاب في 6 من الشهر الجاري.

يذكر أنّ لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 على ملعب كامب ناو وشهد تسجيل لوكاس فاسكيز ومالكوم أول أهدافهما في الكلاسيكو.

في المقابل، استعاد برشلونة خدمات حارسه ياسبر سيليسين وآرتور، كما عاد سامويل أومتيتي أمام إشبيلية.