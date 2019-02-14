ملخص مباراة رابيد فيينا وإنتر 0-1 الدوري الأوروبي
مارتينيز يقود إنتر للفوز
حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً مهماً على مستضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدفٍ دون رد ضمن ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.
جاء الهدف الوحيد عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.
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ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب سان سيرو الخميس القادم.
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