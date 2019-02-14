ملخص مباراة رابيد فيينا وإنتر 0-1 الدوري الأوروبي

مارتينيز يقود إنتر للفوز

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً مهماً على مستضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدفٍ دون رد ضمن ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

جاء الهدف الوحيد عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

ملخص مباراة باتي بوريسوف وآرسنال 1-0 الدوري الأوروبي

رسمياً: أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني حتى 2022

رئيس الزمالك يرد على تغريدة صلاح

مارسيلو: سأرحل عن ريال مدريد حينما يصبح وجودي غير مرحب فيه

إبراهيموفيتش: تم تفسير تصريحاتي بشأن انتقال رونالدو ليوفنتوس بشكل خاطىء

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب سان سيرو الخميس القادم.