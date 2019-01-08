موقعة لندنية في ويمبلي

ديلي آلي نجم توتنهام خلال مواجهة سابقة بين الفريقين

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب ويمبلي حيث يلتقي الجاران اللدودان توتنهام وتشلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فيما يبدو مانشستر سيتي حامل اللقب مرشحاً لقطع شوط كبير نحو النهائي السابع له عندما يستضيف الأربعاء بورتون آلبيون من الدرجة الثانية.

ويدخل سبيرز اللقاء مع جاره اللندني الفائز باللقب 5 مرات (آخرها عام 2015)، بمعنويات مرتفعة بعد أن استهل مشواره في مسابقة الكأس الإنجليزية بفوز كاسح الجمعة خارج ملعبه على ترانمير روفرز (درجة ثالثة) بسباعية نظيفة ضمن الدور الثالث.

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وفي مباراة الأربعاء، يأمل سيتي حامل اللقب وبطل الدوري المحلي أن يقطع أكثر من نصف الطريق نحو النهائي الثاني له على التوالي والرابع منذ عام 2014، حين يستضيف بورتون آلبيون من الدرجة الثانية (الثالثة فعلياً).