تقرير: بنعطية إلى ميلان الصيف القادم

مهدي بنعطية

رفض يوفنتوس عرضاً من آرسنال لضم مدافعه مهدي بنعطية خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وأبدى النادي الإيطالي رفضه التام لرحيل الدولي المغربي صاحب الـ 31 عاماً أو أي لاعب غيره خلال الشهر الجاري، مفضلاً تأجيل كل تلك الملفات لسوق الانتقالات الصيفي، سعياً لتوفير كل الأدوات اللازمة للمدرب ماسيميليانو آليغري لتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن ميلان يسعى لضم بنعطية وأنه يخطط منذ الآن للحصول على ضمه خلال السوق الصيفي، خاصة أن سعره لن يتجاوز الـ 12 مليون يورو نظراً لنهاية عقده مع يوفي في صيف 2020.

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وسيصل قائد منتخب المغرب في أبريل القادم لعامه الـ 32، وهو ما يقلق إيفان غازيديس المدير التنفيذي لميلان، كونه يفضل التعاقد مع لاعبين أصغر سناً، وفقاً للصحيفة الصادرة من تورينو.

وينتظر ميلان ويوفنتوس الكثير من العمل المشترك خلال الصيف المقبل، خاصة فيما يتعلق بصفقة انتقال غونزالو هيغواين الذي يلعب هذا الموسم بقميص الروسونيري معاراً من البيانكونيري مقابل 18 مليون يورو مع حق شرائه نهائياً مقابل 36 مليون يورو.