مواجهة مرتقبة بين الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا

الفائز يتأهل لملاقاة اليابان في النهائي

تختتم منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا الـ 17 (الإمارات 2019) اليوم الثلاثاء بإقامة مباراة حاسمة تجمع المنتخبين الإماراتي (المستضيف) ونظيره القطري على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي.

بلغت الإمارات هذه المرحلة بفوزها في ربع النهائي على أستراليا (1-0) قبل فوزها على قيرغيزستان في دور الـ16 بنتيجة (3-2) بعد تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين إثر استمرار التعادل بينهما في الشوطين الأصليين (2-2).

وكان منتخب الإمارات تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بخمس نقاط جناها من تعادله مع البحرين (1-1) وفوزه على الهند (2-0) وتعادله مع تايلاند (1-1).

في المقابل، جاء تأهل المنتخب القطري لهذا الدور عقب إقصائه منتخب كوريا الجنوبية (1-0) في دور الثمانية قبل فوزه على العراق بالنتيجة ذاتها في دور الـ 16.

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وكان المنتخب القطري تصدر المجموعة الخامسة بتسع نقاط جناها من فوزه على لبنان (2-0) وعلى كوريا الشمالية بسداسية نظيفة وعلى السعودية (2-0).

في هذا الإطار، قال مدرب منتخب الإمارات ألبيرتو زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة: " سنخوض اللقاء بطموح كبير وبأفضل مستوى ممكن من أجل تحقيق طموحنا في التأهل للمباراة النهائية".

ووصف زاكيروني منتخب قطر بأنه قوي ومنظم موضحاً أنه منتخب لم يستقبل أي هدف في مرماه، كما أنه قدم عروض جيدة خلال البطولة ويمتاز بتماسك خطوطه ويضم مزيجاً من اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب.

في تصريح مماثل، أعرب مدرب قطر فيليكس سانشيز عن ثقته بتقديم لاعبيه المستوى المأمول منهم في هذه المباراة الحاسمة لافتاً إلى اهمية التركيز والحضور الذهني واستغلال الفرص.

وقال سانشيز: "منتخب الإمارات قوي ومنظم ويصعب التغلب عليه خصوصاً بعد مباراته الأخيرة أمام أستراليا".