ريال مدريد يضع عينه على إيريكسن

كريستيان إيريكسن

قالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن ريال مدريد يرغب بضم صانع ألعاب توتنهام هوتسبير كريستيان إيريكسن.

ويتقاضى الدولي الدنماركي المرتبط بعقد مع سبيرز حتى يونيو من عام 2020 حالياً 75 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وارتبط اسم إيريكسن بالانتقال لمانشستر يونايتد وتشيلسي، كما أن تقارير أخرى كشفت عن إمكانية انتقاله لبايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان.

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وأبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام تمسكه بلاعب الوسط، لكنه أكد أن له الحق في تقرير مصيره.

وقال المدرب الأرجنتيني: "كريستيان إيريكسن لاعب رائع جداً، لكنه يحتاج لأن يكون حراً، إنه لاعب ذكي ويتمتع باحترافية كبيرة ويستطيع اتخاذ قراره بنفسه، لكننا نتمنى أن يظل معنا لأطول فترة ممكنة".

يشار إلى أن إيريكسن يلعب في توتنهام هوتسبير منذ عام 2013 بعدما جاء من أياكس أمستردام في صفقة قدرت قيمته بحوالي 11 مليون جنيه استرليني.