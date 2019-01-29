مستوى كوتينيو يقلق برشلونة

فالفيردي يتحدث إلى كوتينيو خلال مواجهة جيرونا وبرشلونة

أعرب برشلونة عن قلقه من وضع فيليبي كوتينيو نجم وسط الفريق، بعد تراجع مستواه بشكل كبير تحت قيادة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا عن تخوف إدارة البارسا جراء تراجع أداء النجم البرازيلي، خاصة بعد عودته من الإصابة.

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وأضافت الصحيفة بأن الجهاز الفني يخطط لعقد جلسة مع كوتينيو خلال الفترة المقبلة لمعرفة سبب تواضع مستواه الفني مؤخراً.

من جهة أخرى، يأمل فالفيردي منح نجم الوسط فرصة أكبر للمشاركة في المباريات المقبلة لاستعادة مستواه، خاصة في لقاء دوري أبطال أوروبا أمام ليون، في 19 من الشهر القادم ذهاباً، و13 مارس إياباً.