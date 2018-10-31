رسمياً: دي ماريا يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

آنخيل دي ماريا

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء تجديد عقد جناحه آنخيل دي ماريا.

ويمر الدولي الأرجنتيني بواحدة من أفضل فتراته مع النادي الفرنسي، تحت قيادة المدرب توماس توشيل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد دي ماريا في يونيو القادم، مما يمنحه أحقية الانتقال لأي نادٍ آخر في صفقة انتقال حر.

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وسعياً من إدارة باريس سان جيرمان للحفاظ على خدمات الجناح المتألق، تم الإعلان بشكل رسمي عن توقيعه على عقد جديد وصلت مدته إلى عامين، ليبقى دي ماريا مع النادي الفرنسي حتى عام 2021.

يذكر أن صاحب الـ 30 عاماً سجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات هذا الموسم.