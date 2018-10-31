لاودروب: لا أفكر بتدريب ريال مدريد

مايكل لاودروب

كشف مايكل لاودروب حقيقة اقترابه من تدريب ريال مدريد هذا الموسم.

وزعمت تقارير أن الأسطورة الدنماركية عرض نفسه على ريال مدريد، وأوضحت بعدها أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي كان من طلبه، لكن العرض قوبل بالرفض.

وقال لاودروب في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم يحدث أن عرضت نفسي على ريال مدريد، كما أني لم أتلق أي عرض لتدريبه، هذه شائعات ولا أساس لصحتها على الإطلاق.

"عملت لثلاثة أعوام في قطر وأفضل حالياً الحصول على قسط من الراحة مع عائلتي، قضيت 40 عاماً خارج الدنمارك وأفضل العودة والراحة حتى نهاية الموسم قبل البدء بمشروع جديد".

وأكد نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق أنه لن يوافق على قيادة بطل أوروبا والعالم حالياً بحال لم يحصل سانتياغو سولاري المدير الفني المؤقت على عقد دائم موضحاً أنّه قد يفكر في الأمر لو كانت الفرصة سانحة الصيف المقبل.

رئيس فيفا يرحب بزيادة عدد منتخبات مونديال 2022

سواريز: أثبت لاعبو برشلونة قدرتهم على الفوز دون ميسي

راموس يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة مليلية

فالفيردي: تعجبني فكرة إطلاق جائزة تكريماً لميسي

غريزمان: أحلم بالكرة الذهبية ولقب دوري الأبطال

وحول يولين لوبيتيجي، مدرب ريال السابق، أشار لاودروب: "يتحمل المدير الفني 25% فقط من مسؤولية النتائج الأخيرة، لأن ريال مدريد لم يقدم أداءً جيداً الموسم الماضي والفوز بدوري الأبطال غطى على عيوبه، لكنه خسر من برشلونة بثلاثية في وجود كريستيانو رونالدو".



وأوضح مدرب الريان القطري السابق أنّ الإدارة واللاعبين يتحملون أيضًا جزءً من المسئولية ورغم أن خسارة كريستيانو رونالدو كبيرة لكن الفريق بحاجة لثورة جديدة وإعادة البناء.



واختتم: "بالنسبة لي سيظل يوهان كرويف أفضل مدرب لعبت تحت قيادته، إنّه مثالي بدرجة 80% ويعرف الطريقة الأمثل للتعامل مع اللاعبين وكذلك يمتلك أفكارًا عظيمة في كرة القدم".



وتولى سولاري تدريب ريال مدريد بصورة مؤقتة بعد فشل مفاوضات التعاقد مع أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق.