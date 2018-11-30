رسمياً: سانتياغو بيرنابيو يستضيف إياب نهائي كأس ليبرتادوريس

المباراة تأجلت بسبب أحداث شغب

استقر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على اختيار ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد، لاستضافة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس الذي سيجمع ريفر بلايت أمام ضيفه بوكا جونيورز.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أمس الخميس أن الاتحاد استقر على يوم 9 ديسمبر المقبل، لإقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بلايت وبوكا جونيورز.

وتقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة 4.30 بتوقيت الأرجنتين (10.30 بتوقيت مكة المكرمة).

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وتستضيف إسبانيا في هذا التوقيت، أحد الأعياد التاريخية لمدريد، وهو ما يزيد فرصة تسويق المباراة جيداً، لأنها ستستقبل سياحاً من مختلف أنحاء العالم.

وكانت حافلة بوكا قد تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضي، كما انتشرت بعض الصور لحافلة الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تهشم العديد من نوافذها.