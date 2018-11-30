رسمياً: سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا من الكاميرون

شعار كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً سحب تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون.

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القرار أتى عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في آكرا الغانية، حيث توصلت لعدم قدرة الكاميرون على استضافة البطولة.

وكانت تقارير قناة الرياضية المغربية قد أشارت في وقت سابق إلى حدوث هذا الأمر، حيث تستهدف المغرب استضافة البطولة بدلاً من الكاميرون.

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ورحب الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق عضو مجلس إدارته خالد لطيف بهذه الخطوة، حيث أكد أن المغرب تمتلك الإمكانات اللازمة لاستضافة البطولة.

يُذكر أن البطولة ستقام الصيف المقبل، وبالتحديد في يونيو وللمرة الأولى في مثل هذا الوقت من العام.