رسمياً: غرافينا يفوز برئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

غابرييلي غرافينا

فاز غابرييلي غرافينا برئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلفاً لكارلو تافيكيو بعد حصوله على نسبة 97.2% من الأصوات خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الاثنين.

وكان تافيكيو قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد المحلي بعد إخفاق المنتخب الإيطالي في الوصول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وتولى روبرتو فابريتشيني رئاسة الاتحاد لفترة مؤقتة بعد فشل الاتحاد في انتخاب رئيس جديد له خلال فبراير الماضي.

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وكان غرافينا مسؤولاً عن إدارة دوري سيري تشي أونو "دوري الدرجة الثالثة الإيطالي"، وأوضح الاتحاد أن صاحب الـ 65 عاماً كان المرشح الوحيد للمنصب وقد انتخب بحضور 274 مندوباً يمثلون القطاعات المختلفة لكرة القدم الإيطالية.